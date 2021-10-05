Sörloth, Haaland'dan sonra Kristian Bratveit de sakatlandı

Milli takımımızla karşı karşıya gelecek olan Norveç'te sakatlar kervanına Kristian Bratveit de katıldı.

05 Ekim 2021 Salı - 11:36
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Alexander Sörloth, Erling Haaland, Joshua King gibi yıldız isimlerden gelen sakatlık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kaleci Kristian Bratveit Norveç Milli Takımı'nda sakatlar listesine eklendi.
 
Türkiye maçındaki birinci kaleciyi açıkladı
 
Kadrodan çıkarılan ismin yerine Viljar Myhra kadroya dahil edildi. Mhyra'nın kadrodaki üçüncü kaleci olması beklenirken, teknik direktör Solbakken Türkiye maçında kaleyi kimin koruyacağını şimdiden açıkladı. Orjan Nyland'ın, ilk 11'deki file bekçisi olacağını duyurdu.
 
İngiltere tecrübesi var
 
İngiliz Bournemouth kulübünün oyuncusu olan 31 yaşındaki kaleci, bugüne dek 29 kez a Milli Takım forması giydi. (Skorer)

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Etiketler: Kristian Bratveit türkiye norveç
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