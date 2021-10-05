Sörloth, Haaland'dan sonra Kristian Bratveit de sakatlandı

Alexander Sörloth, Erling Haaland, Joshua King gibi yıldız isimlerden gelen sakatlık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kaleci Kristian Bratveit Norveç Milli Takımı'nda sakatlar listesine eklendi.

Türkiye maçındaki birinci kaleciyi açıkladı

Kadrodan çıkarılan ismin yerine Viljar Myhra kadroya dahil edildi. Mhyra'nın kadrodaki üçüncü kaleci olması beklenirken, teknik direktör Solbakken Türkiye maçında kaleyi kimin koruyacağını şimdiden açıkladı. Orjan Nyland'ın, ilk 11'deki file bekçisi olacağını duyurdu.

İngiltere tecrübesi var