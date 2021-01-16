Sörloth kararını açıkladı! 'Almıyoruz'

Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann, Sörloth hakkında 'biraz zaman ve sabır' ifadelerini kullandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi - 10:12
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RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, sezon başında transfer ettikleri Alexander Sörloth ve Hee-chan Hwang hakkında gelen eleştirilere cevap verdi.Nagelsmann, "Sörloth'un potansiyeli ve dinamizmi var. Ayrıca, gol içgüdüleri çok iyi. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sörloth için ödenen 20 milyon euro'yu konuşmanın, gündeme getirmenin hiçbir manası yok. Sörloth'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Sörloth'un özel bir golcü olduğunu biliyoruz, bunu gördük." dedi
 
"BİRAZ ZAMAN VE SABIR"
 
Alman teknik adam, "Ocak ayında yeni forvet almayacağız. İki tane golcümüz var. Sezon başında Sörloth ve Hwang'ı aldık. İkisini de transfer ederken inancımız ve öngörülerimiz vardı. Her ikisi de kendini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
 
17 MAÇTA 2 GOL ATTI
 
Geçen sezon Trabzonspor'da çıktığı 49 resmi maçta 33 gol atıp 11 asist yapan Sörloth, 20 milyon euro bonservisle Leipzig'in yolunu tutmuştu. Sörloth, bu sezon 17 maçta 623 dakika süre aldı ve 1'i lig 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 2 gol attı.
 

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Etiketler: leipzig sörloth
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