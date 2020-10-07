Sörloth'un Leipzig'e transferi aylar önce bitmiş!

Trabzonspor'da oynadığı futbolla ayakta alkışlanan Sörloth'Leipzig'le Şampiyonlar Ligi'nde geçirdikleri sezonun ardından onlarla anlaşmıştım bile' dedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 19:04 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 19:28
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Trabzonspor'dan uzun süren görüşmeler sonrasında RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, ayrılık süreci ile ilgili konuştu ve dikkat çeken açıklamalar yaptı.
 
İşte Sörloth'un sözleri...
 
"ÇOK ÖNCEDEN ANLAŞTIM"
 
RB Leipzig çok profesyonel bir kulüp ve üst düzey seviyede kendine yer buldu. Şampiyonlar Ligi'nde geçirdikleri sezonun ardından onlarla anlaşmıştım bile. Oraya gideceğime yüzde 100 emindim.
 
"İMZALAYINCA RAHATLADIM"
 
Çok hareketli aylar geçirdim. Transferimde memnun olması gereken çok taraf vardı. İşler iyi gidip, sözleşmeyi imzaladığımda gerçekten bir rahatlama hissettim.
 
"ZAMAN GEÇTİKÇE İYİ OLACAK"
 
Bundesliga pratiğine biraz alışmam lazım, bir adaptasyon süreci gerekiyor. Umarım zaman geçtikçe daha da iyi durumda olacağım.
 
"ÖZGÜVEN VE GOL VURUŞU"
 
Kariyerimdeki değişimin nedeni, kazandığım özgüven ve gol vuruşumu geliştirmem. Böylece daha iyi bir golcü oldum.
 
"HAALAND İLE ÇOK İYİYİZ"
 
Haaland ile çok benzer oyuncularız ve ikimiz de aynı düşünüyoruz. Topu nerede istediğimizi biliyoruz, ikimiz de defans arkasına koşmayı seviyoruz, çapraz koşular yapıyoruz. Norveç'te birlikteliğimiz o yüzden iyi işleyecek.
 

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Etiketler: sörloth trabzonspor leipzig
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