Sörloth'un maaşı şok etti!



Transfere hızlı başlayan Trabzonspor en büyük hamleyi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Süper Lig’de gol kralı olduğu sezonun ardından RB Leipzig’in yolunu tutan Alexander Sörloth’u yeniden geri getirme hedefindeki bordo-mavililerin bu transferde elini güçlendirecek gelişmeler yaşanıyor.

Alman ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Jesse Marsch’ın, oyuncuyu yeni sezonda ilk 11’de değerlendirmeyi düşünmediği ortaya çıktı. Forvet bölgesi için transfer isteyen Marsch, Norveçli futbolcunun takımdan gönderilmesinin yolunu açtı. Portekiz Milli Takımı’nın EURO 2020 kadrosunda yer alan 25 yaşındaki santrfor Andre Silva’yı renklerine bağlayan Leipzig’de yaşanan gelişmeyle gözler Sörloth transferine çevrildi.

Toplam 5 milyon euro



Kulübeye mahkum olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sörloth’un düzenli forma giyebileceği bir takıma yönelme durumu bu gelişmeyle daha da güçlendi. Alman ekibinin Norveçli golcüyü kiralık olarak elden çıkarmasının faturası belli oldu. Leipzig’in bir sezonluk 2-3 milyon euro kiralama ücreti talep etmeye hazırlandığı öğrenildi.

