Sörloth'un maaşı şok etti!

Trabzonspor'un yeniden kadroya katmak istediği Sörloth için bordo mavililer 5 milyon euro'yu gözden çıkarmak zorunda.

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 8:58
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın peşinden koştuğu Mert Çetin'e Trabzonspor talip oldu Flaş açıklama! 'Yabacı kuralı iş yapmaz' 'Marek’in başarısı için duacıyım' FIFA kararını verdi! Bir iyi bir kötü haber Trabzonspor'un borcu açıklandı

Transfere hızlı başlayan Trabzonspor en büyük hamleyi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Süper Lig’de gol kralı olduğu sezonun ardından RB Leipzig’in yolunu tutan Alexander Sörloth’u yeniden geri getirme hedefindeki bordo-mavililerin bu transferde elini güçlendirecek gelişmeler yaşanıyor.
 
Alman ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Jesse Marsch’ın, oyuncuyu yeni sezonda ilk 11’de değerlendirmeyi düşünmediği ortaya çıktı. Forvet bölgesi için transfer isteyen Marsch, Norveçli futbolcunun takımdan gönderilmesinin yolunu açtı. Portekiz Milli Takımı’nın EURO 2020 kadrosunda yer alan 25 yaşındaki santrfor Andre Silva’yı renklerine bağlayan Leipzig’de yaşanan gelişmeyle gözler Sörloth transferine çevrildi.
 
Toplam 5 milyon euro
 
Kulübeye mahkum olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sörloth’un düzenli forma giyebileceği bir takıma yönelme durumu bu gelişmeyle daha da güçlendi. Alman ekibinin Norveçli golcüyü kiralık olarak elden çıkarmasının faturası belli oldu. Leipzig’in bir sezonluk 2-3 milyon euro kiralama ücreti talep etmeye hazırlandığı öğrenildi.
 
Ayrıca oyuncuyu geçici transferle kadrosuna katacak kulübün, futbolcunun 3 milyon euroluk yıllık ücretini de karşılaması beklentisinin bulunduğu ileri sürüldü. Trabzonspor’un bu transferi gerçekleştirmesi durumunda yıllık maliyetinin yaklaşık 5 milyon euro olacağı hesaplandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sörloth trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'dan ayrılan futbolcuyu açıkladı! İngiltere'de kalacak Galatasaray'dan ayrılan futbolcuyu açıkladı! İngiltere'de kalacak
Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'de en güvendiği futbolcuVitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'de en güvendiği futbolcu Vitor Pereira İstanbul'a gelir gelmez 2 yıldızın ismini verdi! Fenerbahçe masaya oturdu bileVitor Pereira İstanbul'a gelir gelmez 2 yıldızın ismini verdi! Fenerbahçe masaya oturdu bile Burak Elmas'tan yılın bombası! Galatasaray Ghezzal'la görüşmelere başladı! Sen Gedson'a girersen...Burak Elmas'tan yılın bombası! Galatasaray Ghezzal'la görüşmelere başladı! Sen Gedson'a girersen...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.