Sörloth'un yerine geldi ama tutmadı!

Sezon başında Sörtloth'un yerine transfer edilen Afobe sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

13 Aralık 2020 Pazar - 13:25
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Sezon başında büyük umutlarla Stoke City'den kiralanan ve Trabzonspor'a gelene kadar başka kulüplerin bonservisine tam 40 milyon Euro ödediği Benik Afobe, yine sınıfta kaldı.
 
Üst üste sergilediği kötü performanslar nedeniyle Abdullah Avcı'nın ilk 11'den kestiği Kongo asıllı İngiliz futbolcu, ikinci yarıda oyuna girdi. Ancak yine beklenen futbolu gösteremedi. Takım arkadaşlarıyla anlaşmakta sıkıntı çeken Afobe, rakip savunmacılar arasında kayboldu.
 
Afobe'ye 87. dakikada ise çok net bir pozisyon hazırlandı. 27 yaşındaki santrfor, Abdülkadir Ömür'ün pasında topu önüne alabilse, kaleciyle karşı karşıya kalacak ve belki de gol atacaktı. Djaniny'nin sakatlığında Trabzonspor'un ileri uçtaki tek gol umudu olan Afobe, ligde tam 6 haftadır gole hasret
 
Afobe bu sezon 11 lig maçında 3 gole imza atmıştı.
 

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Etiketler: afobe trabzonspor
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