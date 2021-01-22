Sörtloh kararı verildi

Leipzig'de 18 maçta 2 gol atan Sörloth takımında kalacak.

22 Ocak 2021 Cuma - 10:58
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Geçen sezon Trabzonspor'da fırtınalar estiren Alexander Sörloth bu performansı sonrası 20 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Norveçli golcü performansıyla Bundesliga'da beklentilerin altında kaldı. İsmi ocak ayı transfer dönemi için Beşiktaş ve Galatasaray ile anıldı.
 
AYRILMAK İSTEMİYOR
 
Sörloth'a yakın kaynaklar golcü futbolcunun sezon sonuna kadar kesin olarak Leipzig'de kalmak istediğini belirtiyor. Norveç ile EURO 2021'e katılacak 25 yaşındaki golcü şimdilik ayrılığını düşünmüyor.
 
NABIZ YOKLANMIŞTI
 
Forvet arayışı sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş Sörloth'u 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmak için menajerine şartlarını sormuştu. Sörloth'un red cevabının ardından iki Süper Lig devi farklı alternatiflere yönelmişti.
 
Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki golcü bu sezon Leipzig ile 18 maçta sadece 2 gol atabilmişti. (Fanatik)

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Etiketler: sörloth leipzig
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