Sörtloth açıklamaları heyecan yarattı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rezerv ligin kurulmamasına isyan etti ve "Birkaç yıl sonra takımlarımızda oynayacak yerli futbolcu bulamayacak, mumla arayacağız" dedi.

Üç yıldır, genç ve yetenekli oyuncuların değerlendirileceği rezerv lig konusunda mücadele ettiğini hatırlatan Ağaoğlu, "Türk futbolunu geliştirmek istiyorsanız oyuncu yetiştirmek zorundasınız. Biz bu konuda başarılı ve şanslı bir kulübüz ama yeni Yusuflar, Abd ülkadir'ler, Uğurcan'lar bulamaz isek kaynak kurur. Hakan gibi, Fıratcan gibi değerlerimiz var fakat doğrudan A takımda oynatamıyoruz. Bu gibi futbolcuları üçüncü lige mi göndermek doğru, kendi takımının rezerv liginde takip etmek mi? Elbette ikincisi. Futbol Federasyonu'na söylemekten, anlatmaktan yoruldum. Rezerv lig oluşturulmadan yabancı sınırlaması getirilmesine şiddetle karşıyım" diye konuştu.

'Limitlere bağlı'

Milliyet'ten Cemal Ersan'e konuşan Başkan Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu ve istekleri doğrultusunda bir forvet ve bir sol bek transfer etmek istediklerini de bildirdi.

Ağaoğlu, "Ondan sonrası TFF'nin yabancı kuralı, harcama limitleri ve yayıncı kuruluşun tavrına bağlı. Yayıncı kuruluş bizden hala indirim istiyor. Tüm kulüpler bu konuda son derece sert ve asla taviz vermeyeceğiz. 550 milyon dolara sözleşme imzalanmış, rakam 230 milyon dolara düşmüş. Hala neyin indirimi isteniyor? Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 80'i yayınlardan. Pandemi sürecinde sabit giderlerimizde yüzde 65 gerileme var. Giderlerimiz ise aynı. Nasıl ayakta kalacak bu kulüpler?" ifadelerini kullandı.

'Sörloth'u kiralayabiliriz'