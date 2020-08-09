Sosa bombası! Süper Lig ekibi devreye girdi...

Trabzonspor ile sözleşmesi biten kaptan Jose Sosa ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Fenerbahçe'ye de önerilen Arjantinli yıldız için Süper Lig ekibinin atağa geçtiği ileri sürüldü.

09 Ağustos 2020 Pazar - 10:16
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Trabzonspor'la henüz mukavele yenilemeyen kaptan Jose Sosa ile ilgili bomba iddia...Arjantin’den Cielosports’un haberine göre; tatilini İspanya’da geçiren deneyimli futbolcu kariyerine hangi kulübün forması altında devam edeceği konusunda kararsızlık yaşıyor.Sosa’nın menajerinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye geleceği, dolayısıyla yıldız oyuncunun durumunun da o tarihlerde netlik kazanacağı belirtildi.
 
Fenerbahçe'ye önerildi 
 
Arjantinli maestro hafta içinde Mert Hakan, Gökhan Gönül, Novak ve Caner'e imza attıran menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilmişti.
 
Estudiantes 3 yıllık sözleşme teklif etti 
 
Sosa’yı isteyen eski kulübü Estudiantes’in kendisine 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
 
Başakşehir devreye girdi
 
Haberde; Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in de tecrübeli orta saha oyuncusu için devreye girdiği ileri sürüldü.
 
16 gol ve 19 asistlik performans
 
Trabzonspor’un 2017’de Milan’dan kadrosuna kattığı Jose Sosa, bordo-mavili formayla 99 resmi maça çıkarken 16 gol, 19 asiste imza attı.(Milliyet)
 

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