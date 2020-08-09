Sosa bombası! Süper Lig ekibi devreye girdi...

09 Ağustos 2020 Pazar - 10:16
Trabzonspor'la henüz mukavele yenilemeyen kaptan Jose Sosa ile ilgili bomba iddia...Arjantin’den Cielosports’un haberine göre; tatilini İspanya
’da geçiren deneyimli futbolcu kariyerine hangi kulübün forması altında devam edeceği konusunda kararsızlık yaşıyor.Sosa’nın menajerinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye geleceği, dolayısıyla yıldız oyuncunun durumunun da o tarihlerde netlik kazanacağı belirtildi.
Fenerbahçe'ye önerildi
Arjantinli maestro hafta içinde Mert Hakan, Gökhan Gönül, Novak ve Caner'e imza attıran menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilmişti.
Estudiantes 3 yıllık sözleşme teklif etti
Sosa’yı isteyen eski kulübü Estudiantes’in kendisine 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Başakşehir devreye girdi
Haberde; Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir
'in de tecrübeli orta saha oyuncusu için devreye girdiği ileri sürüldü.
16 gol ve 19 asistlik performans
Trabzonspor’un 2017’de Milan’dan kadrosuna kattığı Jose Sosa, bordo-mavili formayla 99 resmi maça çıkarken 16 gol, 19 asiste imza attı.(Milliyet)