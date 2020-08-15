Sosa'nın eşi İstanbul dedi!

Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı Jose Sosa'nın kararında İstanbul etkisi büyük rol oynuyor. özellikle Arjantinli yıldızın eşi Carolina Alurralde’nin çok sevdikleri şehre geri dönme isteğinde olduğu kaydedildi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:59
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Fenerbahçe’nin transferde sona yaklaştığı Jose Sosa’nın tercihinde İstanbul etkisi dikkat çekiyor. Daha önce Beşiktaş’ta 2014-16 yıllarında forma giyen Arjantinli orta saha, çok sevdiği İstanbul’da yeniden yaşama fikrine çok sıcak bakıyor. Özellikle Sosa’nın eşi Carolina Alurralde’nin çok sevdikleri şehre geri dönme isteğinde olduğu kaydedildi.
 
Cazip teklif
 
Aile, Milano’dan sonra Avrupa’da en çok İstanbul’u seviyor. Büyük bir kulüpte devam etmeyi düşünen ve Avrupa’dan kopmak istemeyen tecrübeli yıldız, Fenerbahçe’nin teklifini cazip buldu. Kadıköy atmosferi, Süper Lig tecrübesi ve Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmeler de Arjantinli oyuncu tarafından olumlu karşılandı.
 
Bize söz vermedi’
 
Jose Sosa’yı transfer etmek isteyen Arjantin kulübü Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron ülke basınına konuştu. Sosa’yı çok istediklerini vurgulayan Veron, “Sosa’yı kadromuzda görmek istiyoruz ve bu konuda çabalıyoruz. Ancak Sosa bizi istemiyor diye kendisini yargılayamayız. Zaten daha önce bize ‘geleceğim’ diye söz vermedi. Ben sadece menajerinin açıklamalarına ve tavırlarına anlam veremiyorum” diye konuştu.
 

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