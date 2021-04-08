Sosa ve İrfan Can planı ortaya çıktı

Emre Belözoğlu Yeni Malatyaspor maçında Sosa ve İrfan Can'dan birini mutlaka ilk 11'de başlatacak.

08 Nisan 2021 Perşembe - 10:49
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Fenerbahçe’de kalan dokuz maçta da, Kadıköy’de oynadığı futbolu ortaya koymaya çalışacak.
 
Deplasmanlarda en başarılı takım olan sarı-lacivertliler rakiplerin bıraktığı boşlukları değerlendirerek sonuca gidiyor ve oyunu daha çok kendi yarı sahasında bekleyerek geçiriyordu.
 
Kadıköy’de ise bu anlayışın tam tersini sahaya yansıtıyordu. Bu da gerçek anlamda bir oyunun oturmasını engelliyordu. Emre Belözoğlu’nun hedefi ise içeride, dışarıda birbirine yakın anlayışlara sahip olan bir oyun anlayışı. Dolayısıyla takım geçişlerde eskisi kadar zorlanmayacak.
 
Bu nedenle zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında sarı-lacivertliler topa sahip olmak isteyen ve oyunu yönlendirmek isteyen taraf olacak.
 
Belözoğlu’nun kafasındaki sistemi sahaya yansıtması için ise orta saha değişiklik söz konusu olacak. İrfan Can-Sosa ikilisinden birinin Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte ilk 11’e girmesi bekleniyor. İbre az da olsa mücadele gücü daha yüksek olan İrfan Can’dan yana.
 
Belözoğlu, Sosa için kararını net olarak vermezken Arjantinli yıldızı hamle oyuncusu olarak da kullanabileceği öğrenildi.
 
Hazırlıklar tamamlandı
 
Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dünkü idmanla tamamladı.
 
A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman 12.00’de başladı. Isınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, daha sonra Malatya’ya giderek maç saatini beklemeye başladı. (Skorer)

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Etiketler: fenerbahçe sosa irfan can kahveci
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