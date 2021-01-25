Sosyal medya Pelkas'ı konuşuyor! Yok böyle istatistik

Kayserispor maçında yaptığı asistle toplamda 11 gole direkt katkıda bulunan Pelkas kendisini izleyenleri hayran bıraktı.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 20:53
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Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Kayserspor maçındaki etkili oyunu ve yaptığı asistle sarı lacivertlilerin en dikkat çeken futbolcusu oldu. 
 
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un değişmez ismi olan 27 yaşındaki yıldız, Kayserispor mücadelesindeki performansıyla yine göz doldurdu.
 
Karşılaşmaya 11'de başlayan Pelkas, sahada takımının en etkili isimlerinden olurken Thiam'a verdiği gol pasıyla da asist sayısını toplamda 6'ya çıkardı.
 
TAM 11 GOLE KATKI YAPTI
 
Sarı lacivertli formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 17 maça çıkan Pelkas, 5 gol atıp 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
 
Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Pelkas, şimdiden büyük kulüplerin radarına girmiş durumda.
 
SOSYAL MEDYAYI YİNE SALLADI
 
27 yaşındaki oyuncunun Kayseri maçının ilk yarısında gösterdiği performans sarı lacivertli taraftarlarca da çok beğenildi.
 
Sosyal medyada Yunan futbolcu için birçok mesaj atılırken kulübün olası Pelkas transferinde kasasına büyük bir meblağ koyacağına yönelik yorumlar yapıldı.
 
HARİKA İKİLİ...
 
Sarı lacivertli taraftarlar, yeni transfer Mesut Özil ile Dimitris Pelkas'ın, orta sahada harika bir ikili olabilecekleri yönünde de birçok paylaşımda bulundu.

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Etiketler: pelkas fenerbahçe
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