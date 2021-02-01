Sosyal medyayı sallamıştı! Galatasaray'dan Benteke bombası iddiası

01 Şubat 2021 Pazartesi - 12:21
Ocak ayında 1 milyon euro’luk transfer limiti olmasına rağmen Diagne’yi WBA’ya göndererek rahatlayan Galatasaray
5 transfer birden yapmış taraftarlarını bir hayli memnun etmişti.
Uzun süre İrfan Can Kahveci’nin peşinden koşmasına rağmen yıldız futbolcuyu ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray, Gedson Fernandes bombasını patlatırken sarı kırmızılı ekibin Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Yedlin ve Mostafa Mohamed gibi isimlere de ‘çubukluyu’ giydirmesi camiada heyecan yarattı.
Diagne ile yollarını ayıran Falcao’nun sakatlık problemleriyle uğraşan Galatasaray’ın transfer sezonunun son gününde forvet hattına takviye yapması bekleniyor. Dün Hatayspor
ile görüşen Abdurrahim Albayrak
’ın Boupendza’yı istediği öğrenilirken, Asbaşkan Ethem Sunar’ın ’10 milyon Euro istiyoruz’ sözleri Boupendza dosyasının kapanmasına neden oldu.
İleri uçta şu anda Ryan Babel’i kullanan Fatih Terim
’in maliyeti düşük bir golcü aradığı ifade edilirken, dün sosyal medyada Cristian Benteke iddiaları bir anda kulisleri hareketlendirdi. Şu anda İngiliz ekibi Crystal Palace’ta forma giyen Benteke’nin sezon sonunda kulübüyle olan kontratı sona ererken, Belçikalı oyun
cu için Galatasaray’ın devrede olduğu haberleri dikkat çekti.
Konuyla ilgili Diriliş Postasına açıklamalarda bulunan Benteke’nin menajeri Kısmet Eriş böyle bir transfer gelişmesinin gerçeklemediğini açıkladı. Yıllardır Türk basınında Benteke iddialarının dolaştığını söyleyen Eriş, 30 yaşındaki santraforun C.Palace’ta kalacağını belirtirken, tecrübeli temsilci durumun sezon sonunda netleşeceğini vurguladı.
İşte Kısmet Eriş’in Benteke ifadeleri:
“Benteke’yle ilgili hiçbir şey doğru değil, Galatasaray bu transfer için 1 Şubat’ı mı bekledi? İlk defa böyle iddiaları duyuyorum, ne Galatasaray’dan böyle bir talep var ne de bizim haberimiz var. Birileri bir oyun oynuyor, 10 yıldır Türkiye’de Benteke’nin transferi bitmiş oluyor ama Benteke 10 yıldır sadece iki kez Türkiye’ye tatil için geldi. Ne Galatasaray ne Fenerbahçe’den teklif yok, kımıldayan bir şey yok. 4 gün önce WBA’nın iddiası vardı Diagne’yi aldılar o da bitti. Sezon sonunda C.Palace ile masaya oturup kontrat uzatacağız.