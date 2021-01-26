Şov yapacak! 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubu

Mesut Özil'in imza töreninde 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubu olacak.

26 Ocak 2021 Salı - 15:18
İLGİLİ HABERLER
Brigh-Osayi-Samuel İstanbul'da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi! Sosyal medya Pelkas'ı konuşuyor! Yok böyle istatistik Fenerbahçe Kayserispor'u rahat geçti! Mesut Özil'in imza töreni tarihi belli oldu

Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.
 
İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.
 
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.
 
Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
 
TARAFTARLAR ZOOM'DAN TÖRENE BAĞLANABİLECEK
 
Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza törenine taraftarların da online olarak katılabileceğini duyurdu. Fenerbahçe'nin Mohikan uygulaması üzerinden satışa sunulan içeriği satın alan taraftarlar, törene online katılım gerçekleştirebilecek.
 
MESUT'TAN MESAJ
 
Mesut Özil de taraftarların zoom'dan törene katılabilmesiyle ilgili bir mesaj paylaştı ve; "Çarşamba günü taraftarlarımızla zoom’da buluşacağımız için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mesut özil fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da dikkat çeken Luyindama gelişmesi! Önce kadro dışı kaldı sonra... Galatasaray'da dikkat çeken Luyindama gelişmesi! Önce kadro dışı kaldı sonra...
Falcao'nun yeni takımını açıkladılar! Bu 3 maddeyi onaylarsa imzalar atılırFalcao'nun yeni takımını açıkladılar! Bu 3 maddeyi onaylarsa imzalar atılır Yolanthe Cabau bikinili pozlarıyla olay yarattı!Yolanthe Cabau bikinili pozlarıyla olay yarattı! Beşiktaş'ta Josef de Souza gelişmesi! 2+1 yıllık imza atıldıBeşiktaş'ta Josef de Souza gelişmesi! 2+1 yıllık imza atıldı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.