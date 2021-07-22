Soyunma odasında esti gürledi!

22 Temmuz 2021 Perşembe - 13:03
Galatasaray kariyerinin en ağır yenilgilerinden birini PSV Eindhoven karşısında alınan Fatih Terim
soyunma odasında adeta esti gürledi.
Maçın ardından futbolcuları ile bir toplantı yapan Fatih Terim, "Sizi tanıyamadım. Galatasaray
kötü oynayabilir ama mücadele etmeyi asla bırakmaz. Galatasaray mücadele takımıdır, Galatasaray pes etmez. Herkese şans vermek istiyorum, herkesi görmek istiyorum ama bu maçın bir bedeli olacak ve bu bedeli herkes ödeyecek" dedi.
BU BİR KABUS OLMALI
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi
'nde Almanya
temsilcisi Schalke 04'ü 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakanın ardından Avrupa
kupalarında dış sahada çıktığı 23 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.
Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çıktığı söz konusu maçlarda 18 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 57 gol gördü.