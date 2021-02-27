Sözleşme feshi yapmıştı! Beşiktaş'a haber geldi

Al Ahli ile kontratını feshederek Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'dan iyi haber geldi.

27 Şubat 2021 Cumartesi - 11:46
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Sezon başında Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'den ayrılarak Beşiktaş'a gelen Josef de Souza için açılan davada Al Ahli haksız bulundu.
 
JOSEF HAKLI BULUNDU!
 
Brezilyalı oyuncunun sözleşme şartlarının yerine getirilmediği gerekçesi ile bedelsiz olarak ayrıldığı Suudi kulübü, durumu mahkemeye taşıdı.
 
Ancak Suudi Arabistan basınına göre davada Al Ahli hatalı bulunurken, oyuncunun hakkı teslim edildi. Beşiktaş ile 1+1 yıllık imza atan ve yıllık 1.5 milyon euro alan oyuncu, yoluna gelecek sezon da siyah-beyazlılar ile devam edebilecek.
 
BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI YAPTI
 
Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 54 puan toplayan Beşiktaş, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın bu başarısında Josef de Souza'nın da katkısı büyük. Atiba ile iyi bir ikili olan Brezilyalı oyuncu, deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ın da vazgeçilmezleri arasında.
 
Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Josef, 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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Etiketler: josef de souza beşiktaş al ahli
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