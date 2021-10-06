Sözleşmesi devam ederken geldi! Rechner sürprizi

Teknik Direktör Stefan Kuntz’un özel davetini kabul ederek Türkiye’ye gelen 41 yaşındaki Rechner, 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanacak 4 maç için görev yapacak.

Hoffenheim kulübü ile sözleşmesi devam eden Michael Rechner eleme grubu müsabakalarından sonra büyük olasılıkla ay-yıldızlı ekibimizle vedalaşacak.