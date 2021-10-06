Sözleşmesi devam ederken geldi! Rechner sürprizi

Hoffenheim ile sözleşmesi devam ederken Türkiye Milli Takımına gelen Michael Rechner 4 maç sonra BundesLiga'ya geri dönecek.

06 Ekim 2021 Çarşamba - 8:39
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Teknik Direktör Stefan Kuntz’un özel davetini kabul ederek Türkiye’ye gelen 41 yaşındaki Rechner, 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanacak 4 maç için görev yapacak.
 
Hoffenheim kulübü ile sözleşmesi devam eden Michael Rechner eleme grubu müsabakalarından sonra büyük olasılıkla ay-yıldızlı ekibimizle vedalaşacak.
 
Teknik Direktör Stefan Kuntz yaptığı açıklamada geçici görev üstlenen Rechner’in ardından daha önce Türkiye’de görev yapmış bir Alman kaleci antrenörüyle anlaşmak istediklerini ifade etmişti.

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Etiketler: Michael Rechner
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