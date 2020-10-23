Sözleşmesinde öyle bir madde çıktı ki...

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde "sakatlanması halinde 40 bin Euro'luk bir cezanın olduğu" belirtildi.

23 Ekim 2020 Cuma - 7:34
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Beşiktaş'ta sözleşmesi sürekli gündeme gelen Aboubakar ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Oyuncunun mukavelesine maç başı ücret olarak 20 bin Euro (188.6 bin TL) yazılmıştı. Bu anlaşmada ayrıca sakatlanması halinde 40 bin Euro'luk bir cezanın olduğu açıklandı. Başkan Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili "Aboubakar'a maç başı 20 bin Euro ödeyeceğimizi fakat sakatlanırsa 40 bin Euro (377.2 bin TL) ceza yazacağımızı söyledik. Şaşırdı, itiraz etti ama kabul etti. Çocuk enteresan, kuantum fiziği okumuş" açıklamasını yaptı.
 
UEFA'DAN KARTAL'A CEZA
 
UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave maçında takımın uygunsuz davranışı nedeniyle Beşiktaş'ı 5 bin 250 Euro para cezasına çarptırdı. Kurul, karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu tuttuğu Murat Şahin'e de uyarı cezası verdi. Alanyasporlu Babacar ise Rosenborg maçındaki kırmızı kartı nedeniyle 2 maçla ceza aldı.

(Sabah)

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Etiketler: aboubakar beşiktaş
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