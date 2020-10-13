Sözleşmesindeki can alıcı maddeyi açıkladı

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HİKAYENİN DEVAMI OLACAK

Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Aboubakar, "En başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu bundan önce. Devamını yazmaya geri geldim" dedi.

BEŞİKTAŞ İLE ÖZEL SÖZLEŞME

Beşiktaş ile olan "özel sözleşmesinden" bahseden Aboubakar, "(Sakatlıkta fesih maddesi) Sözleşmemde böyle bir madde var. Buna rağmen teşekkür ediyorum. Sıcak karşılamadan ötürü, bu şartlar altında olsa bile. Hakkımda söylenenlerden haberdarım. Bir sakatlık yaşadım. Uzun süre oynamadım. Çok iyiyim. Oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok" şeklinde konuştu.

GEÇEN SENE HOCA OYNATMADI

Porto'daki süreci hakkında da konuşan Aboubakar, "Geçen sene oynamama nedenim teknik direktör tercihiydi. Ben yüzde 100'ümü verdim ama olmadı. Nürnberg maçında şans buldum, 2 gol attım. Sonra yine şans vermedi. Hocanın fikridir, saygı duymak lazım" dedi.

BU SÖYLEMLERE KATILMIYORUM

Beşiktaş'taki ortam hakkında da konuşan Aboubakar, "Buradaki orta saha oyuncularıyla, takımla adaptasyonum konusunda ise arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Biz burada bütün oyuncular olarak kulübün faydası için çalışıyoruz. Birbirimizle değil, kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. Hiçbir zaman birinci santrfor, ikinci santrfor söylemine katılmıyorum" şeklinde konuştu.

PORTO İLE SÖZLEŞME VARDI AMA...

Beşiktaş'tan ayrılış sürecini de anlatan Aboubakar, "Geçmişte Beşiktaş 'tan ayrılmam, menajerimle kulüp arasındaki bir konuydu. Ayrılık yaşandı. Yeniden beraberiz. 1+1 sözleşmem var. Sözleşmemde madde var. Porto'da da sözleşmem vardı ama oynamayı tercih ettim. Yeniden maç temposu kazanmak için Beşiktaş'tayım ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ BEŞİKTAŞ İLE KIYAS YANLIŞ

Önceki Beşiktaş ile şimdiki Beşiktaş'ı kıyaslamanın doğru olmadığının altını çizen Aboubakar, "Ben 9 numaradayım. Burada daha rahatım. Benden istenirse, takım için daha iyi olacaksa kanat forvet olarak da oynarım. (Önceki Beşiktaş ile bu Beşiktaş arasındaki fark) İki dönem hakkında kıyas yapmak doğru olmaz. Yeni kurulan bir takımız. Ben de yeni geldim. Çok iyi oyuncularımız var ama zamana da ihtiyacımız var. Hocamızın bizden istediklerini anlayıp bunları sahaya koymamız lazım. İyi şeyler olacak" dedi.