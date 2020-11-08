Sözleşmesindeki madde şok etti

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Montero'nun kontratında resmi maçların yüzde 70'inde oynamazsa kiralama bedeli olarak 500 Bin Euro (5 milyon TL) ödenecek maddesi bulunuyor.

08 Kasım 2020 Pazar - 11:51
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Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ancak Gaziantep FK karşısında Welinton'un sakatlığı sebebiyle 17. dakikada oyuna giren İspanyol savunmacı saç baş yoldurttu.
 
21 yaşındaki savunmacının sözleşmesi de kafaları karıştırdı. Montero, resmi maçların yüzde 70'inde oynamazsa kiralama bedeli olarak 500 Bin Euro (5 milyon TL) ödenecek. Genç oyuncunun bu performansıyla formayı kapması zor gözüküyor.
 

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Etiketler: montero beşiktaş
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