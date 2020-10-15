Sözleşmesindeki maddeyi açıkladı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, siyah-beyazlı takıma transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarların sevgisine, sahada iyi işler yaparak karşılık vereceğini söyleyen Josef de Souza "Benim için artık çalışma zamanı. Bana gösterilen sevgiye ve ilgiye sahada cevap vermeliyim." dedi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile yaşadığı sorunun sorulması üzerine Josef de Souza "Al-Ahli ile bir kulüple FIFA'lık olduğunuzda gelişen bir süreci yaşadık. Kulüp lisansı vermiyor ama FIFA lisansı veriyor. Aynen böyle oldu. Gördüğünüz gibi sonuç olarak Beşiktaş 'tayım." açıklamasını yaptı.

"Türkiye'den başka bir takımdan teklif aldın mı?" sorusunu yanıtlayan Brezilyalı isim "Bir sürü kulüpten sözlü teklif geldi ama Beşiktaş'ın teklifini değerlendirdik. Beşiktaş ciddi yaklaştı, yazılı ve sözlü bir teklif yaptı. Ben de teklifi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN +1'İ HAKKINDA KONUŞAMAM

Beşiktaş'la 1+1 yıllık kontratım hakkında konuşamam. Bu opsiyon detayını Beşiktaş koydu. Sadece en iyi performans göstermem gerekiyor. Ben iyi olduğum sürece +1 olayının çok sorun olacağını düşünmüyorum.

EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYORUM

"Suudi Arabistan ile Türkiye arasında antrenman olarak farklar var. Ancak Suudi Arabistan 'da olduğum sürede kendimi daha iyi durumda tutabilmek için özel idmanlar yapıyordum. Burada da ekstra çalışıyorum."

SERGEN YALÇIN İLE ARAMIZ İYİ

"Sergen Yalçın ile aramız iyi. Tecrübeli bir antrenör ve ben de tecrübeli bir oyuncu sayılabilirim. Beşiktaş için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Oyuncular ve teknik heyet olarak Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak için sürekli konuşuyoruz."

FUTBOLDA ŞAMPİYONLUKLAR HATIRLANIR

Çok iyi bir takımımız var. İyi başlamadık ama nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Futbolda şampiyonluklar hatırlanır, nasıl başladığınız değil. Beşiktaş'ın stadında çok fazla oynadım. Çok büyük bir fark yaratıyorlar. Onlar olmadan oynamak beni üzüyor, çünkü onların nasıl bir destek sağladığını iyi biliyorum. Taraftar, Beşiktaş'ın büyük gücüdür. Eğer taraftar dönerse, bize büyük destek sağlarlar. Beşiktaş taraftarını izledim, takım geride olduğunda bile takımı inanılmaz destekliyorlar.