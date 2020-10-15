Sözleşmesindeki maddeyi açıkladı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza sözleşmede yer alan +1 maddesine değindi.

15 Ekim 2020 Perşembe - 14:31
İLGİLİ HABERLER
Jeremain Lens'e şaka gibi teklif Sergen Yalçın'ı bunalımdan çıkaracak iki oyuncu Welinton'un istatistikleri şoke etti Beşiktaş'ta paralar ödeniyor puanlar gelmiyor! Kontratı imzaladı yatmaya başladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, siyah-beyazlı takıma transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Siyah-beyazlı taraftarların sevgisine, sahada iyi işler yaparak karşılık vereceğini söyleyen Josef de Souza "Benim için artık çalışma zamanı. Bana gösterilen sevgiye ve ilgiye sahada cevap vermeliyim." dedi.
 
 
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile yaşadığı sorunun sorulması üzerine Josef de Souza "Al-Ahli ile bir kulüple FIFA'lık olduğunuzda gelişen bir süreci yaşadık. Kulüp lisansı vermiyor ama FIFA lisansı veriyor. Aynen böyle oldu. Gördüğünüz gibi sonuç olarak Beşiktaş'tayım." açıklamasını yaptı.
 
"Türkiye'den başka bir takımdan teklif aldın mı?" sorusunu yanıtlayan Brezilyalı isim "Bir sürü kulüpten sözlü teklif geldi ama Beşiktaş'ın teklifini değerlendirdik. Beşiktaş ciddi yaklaştı, yazılı ve sözlü bir teklif yaptı. Ben de teklifi kabul ettim." ifadelerini kullandı.
 
BEŞİKTAŞ'IN +1'İ HAKKINDA KONUŞAMAM
 
Beşiktaş'la 1+1 yıllık kontratım hakkında konuşamam. Bu opsiyon detayını Beşiktaş koydu. Sadece en iyi performans göstermem gerekiyor. Ben iyi olduğum sürece +1 olayının çok sorun olacağını düşünmüyorum.
 
EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYORUM
 
"Suudi Arabistan ile Türkiye arasında antrenman olarak farklar var. Ancak Suudi Arabistan'da olduğum sürede kendimi daha iyi durumda tutabilmek için özel idmanlar yapıyordum. Burada da ekstra çalışıyorum."
 
SERGEN YALÇIN İLE ARAMIZ İYİ
 
"Sergen Yalçın ile aramız iyi. Tecrübeli bir antrenör ve ben de tecrübeli bir oyuncu sayılabilirim. Beşiktaş için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Oyuncular ve teknik heyet olarak Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak için sürekli konuşuyoruz."
 
FUTBOLDA ŞAMPİYONLUKLAR HATIRLANIR
 
Çok iyi bir takımımız var. İyi başlamadık ama nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Futbolda şampiyonluklar hatırlanır, nasıl başladığınız değil. Beşiktaş'ın stadında çok fazla oynadım. Çok büyük bir fark yaratıyorlar. Onlar olmadan oynamak beni üzüyor, çünkü onların nasıl bir destek sağladığını iyi biliyorum. Taraftar, Beşiktaş'ın büyük gücüdür. Eğer taraftar dönerse, bize büyük destek sağlarlar. Beşiktaş taraftarını izledim, takım geride olduğunda bile takımı inanılmaz destekliyorlar.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: josef de souza beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İşte Süper Lig'in şampiyonu İşte Süper Lig'in şampiyonu
Galatasaray'dan van Aanholt bombasıGalatasaray'dan van Aanholt bombası 'Emre artık birçok şeyin farkında vardı''Emre artık birçok şeyin farkında vardı' <div> Fenerbahçe ve Galatasaray geleceğin yıldızı için kapışıyorlar...</div>
Fenerbahçe ve Galatasaray geleceğin yıldızı için kapışıyorlar...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.