Spin attılar yol dışına çıktılar!

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si dokuz yıl aradan sonra bugün start aldı. İstanbuldaki ilk antrenman seansını Max Verstappen birinci bitirdi.

Fakat antrenmanlara kaygan zemin ve atılan spinler damgasını vurdu. Scuderia AlphaTauri'nin pilotu Pierre Gasly spin attı. Sürücüler pistin hemen hemen her bölgesinde kayma yaşadılar. Neredeyse pilotların hepsi spin atıp yol dışına çıktı. Seansın başında Charles Leclerc, pit yolunun girişindeki dubaya çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.