Spor Bakanlığından gençlik projelerine 90 milyon liralık destek

Bakan Kasapoğlu, bu yıl Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına 4 binin üzerinde başvuru geldiğini, bunların içinden 765 projeye toplam 90 milyon liralık rekor seviyede destek verileceğini duyurdu.

02 Aralık 2020 Çarşamba - 12:59
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje  destekleriyle, her alanda üreten, fikir geliştiren, ihtiyaçlara yönelik öncü bir  rol üstlenmek isteyen, dünyaya karşı kendini sorumlu hisseden bütün gençlerin  yanında olduklarını söyledi. 
 
Yaptığı açıklamada Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının  gelenekselleşen Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına bu yıl 4 binin  üzerinden rekor sayıda başvuru geldiğini, bunlardan 765 tanesine 25 bin ile 350  bin lira arasında mali katkı vererek, toplam 90 milyon liralık rekor seviyede  proje desteği sağlayacaklarını duyurdu.
 
 "Gönüllülük", "Kişisel gelişim", "Fiziksel aktivite", "Egzersiz ve  spor", "Kitap kahve", "Kültür ve sanat", "Yenilikçi fikirler" ile "Çevre ve  hayvanların korunması" olmak üzere 8 başlıkta çağrıya çıktıkları Gençlik  Projeleri Destek Programı için ilk olarak 35 milyon lira olarak açıkladıkları  mali katkıyı, yoğun talep üzerine 90 milyon liraya yükselttiklerini kaydeden  Bakan Kasapoğlu, hem kişilerden hem de sivil toplum kuruluşlarından rekor sayıda  proje gelmesi nedeniyle rakamı yükseltme kararı aldıklarını dile getirdi.
 

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Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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