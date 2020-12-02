Spor Bakanlığından gençlik projelerine 90 milyon liralık destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje destekleriyle, her alanda üreten, fikir geliştiren, ihtiyaçlara yönelik öncü bir rol üstlenmek isteyen, dünyaya karşı kendini sorumlu hisseden bütün gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Yaptığı açıklamada Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının gelenekselleşen Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına bu yıl 4 binin üzerinden rekor sayıda başvuru geldiğini, bunlardan 765 tanesine 25 bin ile 350 bin lira arasında mali katkı vererek, toplam 90 milyon liralık rekor seviyede proje desteği sağlayacaklarını duyurdu.

"Gönüllülük", "Kişisel gelişim", "Fiziksel aktivite", "Egzersiz ve spor", "Kitap kahve", "Kültür ve sanat", "Yenilikçi fikirler" ile "Çevre ve hayvanların korunması" olmak üzere 8 başlıkta çağrıya çıktıkları Gençlik Projeleri Destek Programı için ilk olarak 35 milyon lira olarak açıkladıkları mali katkıyı, yoğun talep üzerine 90 milyon liraya yükselttiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, hem kişilerden hem de sivil toplum kuruluşlarından rekor sayıda proje gelmesi nedeniyle rakamı yükseltme kararı aldıklarını dile getirdi.