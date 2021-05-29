Spor dünyası yasa boğuldu! Fikret Engin hayatını kaybetti

Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin 48 yaşında hayatını kaybetti.

Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.

Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu. Fikret Engin, Murat Özarı ile birlikte TV8 'deki Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınmıştı.

ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN





Televizyoncu Acun Ilıcalı da Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası 'Mekanın cennet olsun' notuyla bir paylaşım yaptı.

FAİK ÇETİNER: 'ONUN İNSANLIĞINI, İŞ AHLAKINI ANLATAMAM...'

Televizyoncu Faik Çetiner de ölüm haberi sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yanımda yetişenlerdendi. TV 8’de çok güzel, çok özel günlerimiz oldu. Sabah uyandığımda ölüm haberini aldım. Onun insanlığını, terbiyesini, saygısını, iş ahlakını kelimelerle anlatamam. Mesleğine aşıktı. Nur içinde yat Fikret’im. Seni unutmak mümkün mü?"

KADER ARKADAŞI MURAT ÖZARI SON DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI