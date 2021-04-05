Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında işler karıştı! İşte son durum...

05 Nisan 2021 Pazartesi - 11:55
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş
, Galatasaray
ve Fenerbahçe arasında devam şampiyonluk yarışı bu hafta alınan sonuçlarla birlikte kızışırken, düşme hattında da işler değişti ve yeni bir tablo ortaya çıktı.
Ligde son 7 takım arasında bulunan Kasımpaşa
, sahasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı. Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten İstanbul
temsilcisi, lige tutunmak adına önemli bir virajı 3 puanla geçmiş oldu.
4 TAKIM 3 PUAN ALDI
Medipol Başakşehir
ise Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 33 yaptı ve ateş hattında nefes aldı. Öte yandan düşme hattında bulunan diğer takımlardan MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor
'u 1-0, Gençlerbirliği deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 devirerek moral buldu.
KAN KAYBETMEYİ SÜRDÜRDÜLER
Ligin son sırasında bulunan Yukatel Denizlispor ise bu akşam Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Denizlispor ise son sıradan kurtulmak adına puan ya da puanlar arayacak.