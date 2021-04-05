Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında işler karıştı! İşte son durum...

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe arasında devam şampiyonluk yarışı bu hafta alınan sonuçlarla birlikte kızışırken, düşme hattında da işler değişti ve yeni bir tablo ortaya çıktı.

Ligde son 7 takım arasında bulunan Kasımpaşa , sahasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı. Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten İstanbul temsilcisi, lige tutunmak adına önemli bir virajı 3 puanla geçmiş oldu.

4 TAKIM 3 PUAN ALDI

Medipol Başakşehir ise Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 33 yaptı ve ateş hattında nefes aldı. Öte yandan düşme hattında bulunan diğer takımlardan MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor 'u 1-0, Gençlerbirliği deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 devirerek moral buldu.

KAN KAYBETMEYİ SÜRDÜRDÜLER

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI KRİTİK

Ligin son sırasında bulunan Yukatel Denizlispor ise bu akşam Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Denizlispor ise son sıradan kurtulmak adına puan ya da puanlar arayacak.