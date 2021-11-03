Sporting-Beşiktaş maçı öncesi olay! 3 Beşiktaşlı taraftar yaralandı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile Beşiktaş arasında yapılacak maç öncesinde dün çıkan kavgada 3 siyah-beyazlı taraftar yaralandı.

03 Kasım 2021 Çarşamba - 21:36
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Lizbon Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam yerel saat ile 23.40'ta maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı önünde iki takım taraftarları arasında Kavga çıktığı bildirildi.
 
Sporting Lizbon'dan 10, Beşiktaş'tan 16 taraftarın kavgaya katıldığının tespit edildiği kaydedildi. Kavgada yaralanan 3 siyah-beyazlı taraftarların başkent Lizbon'daki Santa Maria Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.
 
Portekiz polisi, kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve olaya karışanlarla ilgili kimlik tespiti için özenli bir çalışmanın yürütüldüğünü duyurdu.
 
Öte yandan bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak maç için Lizbon'a yaklaşık 100 Beşiktaşlı taraftarın geldiği ve gün içinde oldukça sakin bir ortam olduğu gözlendi.

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