Sporting Lizbon: 4 - Beşiktaş: 0

03 Kasım 2021 Çarşamba - 21:59
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne grup aşamasında veda etti. Siyah-Beyazlılar kalan iki maçını kazansa dahi ikili averajla grubu son sırada tamamlayacak.
Maça etkili başlayan siyah-beyazlı temsilcimiz özellikle Larin'le gol pozisyonları bulsa da ilk golü bulan taraf Sporting Lizbon oldu. Karşılaşmanın 31. dakikasında Pedro Goncalves penaltı vuruşundan takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Beşiktaş bu golün şokunu atlatamadı ve Pedro Goncalves 38. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Daha sonra sahneye çıkan Paulinho 41'de skoru 3-0'a getirerek ilk yarının skorunu tayin etti. İkinci yarıya farkı kapatma hesefiyle başlayan siyah-beyazlılar 56'da Sarabia'nın golüne engel olamayınca skor 4-0'a geldi. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde tempo düştü ve karşılşma 4-0 sona erdi.
Beşiktaş'ta Josef de Souza 90. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Sporting Lizbon bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı ve gruptan çıkma şansını sürdürdü. Henüz puanla tanışamayan Beşiktaş'ın ise grubu son sırada tamamlaması kesinleşti.
MAÇTAN DAKİKALAR
90' Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğünü çaldı.
90' Mücadelenin dördüncü hakemi 2 dakikalık kayıp zamanı işaret etti.
90' Josef, Bragança'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.İkinci Sarı - Souza
87' Maç orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.
83' Sakatlık geçiren Can Bozdoğan yerini Oğuzhan'a bıraktı.Can Bozdogan - Oguzhan Özyakup
81' Gökhan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambol sonrası Sporting savunması topu uzaklaştırdı.
70' Sağ kanattan yapılan ortada Can, topu kafasıyla indirdi. Ön direkte Ghezzal yaptığı kafa vuruşunda net pozisyonu değerlendiremedi ve topu üstten dışarı gönderdi.
68' Bu dakikalarda maçın temposu oldukça düştü.
64' Beşiktaş yapılan değişikliklerin ardından topla oynamaya daha çok başladı.
61' Atiba yerini Salih'e bıraktı.Atiba Hutchinson - Salih Ucan
61' Larin oyundan çıktı yerine Can oyuna dahil oldu.Cyle Larin - Can Bozdogan
60' Bragança, Nunes'in yerine oyunda.Matheus Nunes - Daniel Bragança
60' Paulinho yerini Nuno Santos'a bıraktı.Paulinho - Nuno Santos
56' GOL! Matheu Reis'in sol kanattan içeri ortasında ön direkte Welinton müdahalesinde dönen topa Sarabia vurdu. Sarabia'nın ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.Gol - Pablo Sarabia
52' Her iki takım da ikinci yarıya sakin başladı.
50' Josef'in sarı kartına itiraz eden Larin de sarı kart gördü.Sarı Kart - Cyle Larin
50' Josef, Paulinho'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Souza
48' Sarabia sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top üst direğe çarparak oyuna alanına döndü.
47' Sporting kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
Oyuncu Değişikliği 46' Teixeira ikinci yarıda Montero'nun yerine oyunda.Francisco Montero - Alex Teixeira
45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.
43' Josef rakip kaleye gönderdiği pasla Atiba'yı savunma arkasına kaçırmak istedi. Pas hızlı olunca top doğrudan dışarı çıktı.
41' GOL! Beşiktaş kalesine gönderilen uzun pasta sağ kanattan savunma arkasına sarkan Paulinho topu soluna çekip ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Paulinho
38' GOL! Sarabia'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Gonçalves açıyı bulur bulmaz vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti.Gol - Pedro Gonçalves
31' GOL! Gonçalves penaltı atışını gole çevirdi.Gol - Pedro Gonçalves
29' Savunma arkasına sarkan Gonçalves ceza sahasında Rıdvan'la girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.
26' Kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'in sağ kanattan ortasında savunma ceza alanında topu karşıladı. Dönen topa ceza sahası dışından Atiba şutunu çekti. Top Adan'ın kucağına gitti.
23' Sporting paslaşarak Beşiktaş ceza sahası önüne kadar sokuldu. Ceza yayının üstünde Sarabia'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına sokulan Gonçalves vuruşunu yaptı. Beşiktaş savunmasının müdahalesiyle top uzaklaştırıldı.
20' Beşiktaş kendi yarı sahasında pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.
17' Sportin'de Porro sakatlanarak yerini Esgaio'ya bıraktı.Pedro Porro - Ricardo Esgaio
16' Hakem oyunu devam ettirdi.
16' Pozisyon sonrası oluşan karambolde Larin yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı itirazında bulundu.
15' Hızlı kontra atağa çıkan Beşiktaş'ta sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Josef, topu kafasıyla indirdi. Topu önüne alan Larin vurşunu yaptı ancak kaleci Adan gole izin vermedi.
10' ERSİN KURTARDI! Sol çaprazdan ceza sahasına giren Sarabia, topu arka direğe kesti. Goncalves vuruşunu yaptı. Ersin ayağıyla müdahale ederek topun ağlara gitmesine izin vermedi.
8' DİREKTEN DÖNDÜ! Defansın arkasına gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Sarabia sol kanatta topla buluşur buluşmaz pasını ceza sahasına gönderdi. Paulinho ceza alanında vuruşunu yaptı. Top direkten döndü.
6' Her iki takım da orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
3' Futbolcuların sağ kanatta girdikleri mücadele sonucu Necip'e çarpan top dışarı çıktı.
İLK 11'LER
SPORTİNG LİZBON: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Porro, Palhinha, Nunes, Reis, Sarabia, Gonçalves, Paulinho.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Rıdvan, Montero, Welinton, Josef de Souza, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Kenan.