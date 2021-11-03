Sporting Lizbon: 4 - Beşiktaş: 0

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne grup aşamasında veda etti. Siyah-Beyazlılar kalan iki maçını kazansa dahi ikili averajla grubu son sırada tamamlayacak.

Maça etkili başlayan siyah-beyazlı temsilcimiz özellikle Larin'le gol pozisyonları bulsa da ilk golü bulan taraf Sporting Lizbon oldu. Karşılaşmanın 31. dakikasında Pedro Goncalves penaltı vuruşundan takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Beşiktaş bu golün şokunu atlatamadı ve Pedro Goncalves 38. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Daha sonra sahneye çıkan Paulinho 41'de skoru 3-0'a getirerek ilk yarının skorunu tayin etti. İkinci yarıya farkı kapatma hesefiyle başlayan siyah-beyazlılar 56'da Sarabia'nın golüne engel olamayınca skor 4-0'a geldi. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde tempo düştü ve karşılşma 4-0 sona erdi.

Beşiktaş'ta Josef de Souza 90. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Sporting Lizbon bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı ve gruptan çıkma şansını sürdürdü. Henüz puanla tanışamayan Beşiktaş'ın ise grubu son sırada tamamlaması kesinleşti.