Sporting Lizbon - Beşiktaş maçına Rus hakem

Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak olan Sporting Lizbon - Beşiktaş maçında Rus hakem Sergey Karasev düdük çalacak.

01 Kasım 2021 Pazartesi - 12:55
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Çarşamba gecesi Portekiz'de oynanacak Sporting - Beşiktaş maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek. Beşiktaş, ilk üç puanda henüz puanla tanışamadı. Temsilcimiz'de Batshuayi, Pjanic, Rosier gibi yıldız isimler Sporting deplasmanında olmayacak. Sergen Yalçın'ın sağ bekte Necip Uysal'ı oynatması bekleniyor.
 
SPORTİNG - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KARASEV!
 
Şampiyonlar Ligi'nde ya tamam ya devam maçına çıkan Beşiktaş'ın zor sınavını Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergey Karasev yönetecek.
 
BATSHUAYİ YERİNE KENAN KARAMAN
 
Hatayspor maçında sakatlanan Belçikalı golcü Batshuayi'nin yerine Kenan Karaman'ın oynaması bekleniyor.

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Etiketler: Sergey Karasev Sporting Lizbon - Beşiktaş
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