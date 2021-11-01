Sporting Lizbon - Beşiktaş maçına Rus hakem

01 Kasım 2021 Pazartesi - 12:55
Çarşamba gecesi Portekiz
'de oynanacak Sporting - Beşiktaş
maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek. Beşiktaş, ilk üç puanda henüz puanla tanışamadı. Temsilcimiz'de Batshuayi, Pjanic, Rosier gibi yıldız isimler Sporting deplasmanında olmayacak. Sergen Yalçın'ın sağ bekte Necip Uysal
'ı oynatması bekleniyor.
SPORTİNG - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KARASEV!
Şampiyonlar Ligi'nde ya tamam ya devam maçına çıkan Beşiktaş'ın zor sınavını Rusya
Futbol Federasyonu'ndan Sergey Karasev yönetecek.
Hatayspor maçında sakatlanan Belçikalı golcü Batshuayi'nin yerine Kenan Karaman'ın oynaması bekleniyor.