St. Etienne'in Feghouli açıklaması ortalığı salladı!

St. Etienne Başkanı Bernard Caiazzo, Mustafa Muhammed için Galatasaray ile girdikleri ve kaybettikleri transfer mücadelesi ile ilgili konuştu.

El Captain'a konuşan başkan, Zamalek'in kararına şaşırdıklarını söylerken, "Zamalek'in kararı ilginç ve şaşırtıcı. Zamalek'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Şu anda herkes finansal krizde, bizim teklifimize rağmen Zamalek neden 2 milyon doları kabul etti?" dedi.

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Galatasaray'ın Muhammed için Feghouli'yi elden çıkarmaya hazır olduğunu da söyleyen Caiazzo, "Dürüst olalım, Galatasaray parayı hemen ve düzenli ödemeyecek. Mustafa Muhammed'i kadrolarına katmak için bir oyuncu göndermek zorundalardı (Mbaye Diagne) ve bununla birlikte Cezayirli Sofiane Feghouli'yi de satmak istiyorlar. Muhammed, St. Etienne'e gelmek istedi ancak ne oldu, bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

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"Muhammed harika bir oyuncu"



Galatasaray'ın yeni transferinin çok yetenekli olduğunu vurgulayan başkan, "Muhammed harika bir oyuncu. Zamalek'te sezon sonuna kadar kalsaydı, bütün kulüpler onun peşine düşerdi. Onu Olimpiyat Oyunları'nda izledik, bu yüzden ısrar ettik ve o da gelmek istiyordu. Mısır 'da çok iyi oyuncular var. Gözlemcilerimizi belki de Mısır'a yönlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.