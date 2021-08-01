St. Johnstone 11'i hemen hemen hazır!

Yapılan transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da Fatih Terim'in St. Johnstone 11'i hemen hemen belli oldu.

01 Ağustos 2021 Pazar - 12:46
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Kadrosunda büyük ölçüde bir yenileme operasyonuna girişen Galatasaray 'da, yeni isimlerin vakit kaybetmeden ilk 11'e adaptasyonu için çalışmalar yapılıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in, takımın izin gününde dahi Florya'daki bireysel çalışmalarını sürdüren oyuncularını, 5 Ağustos'taki St. Johnstone karşılaşmasında 11'de sahaya süreceği öğrenildi.
 
Fransız sağ bek Sacha Boey, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, Alanyaspor 'dan gelen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, forması garanti görünen isimler arasında. Rumen orta saha Cicaldau ise eski takımıyla Avrupa Ligi'nde eleme maçı oynadığı için, statü gereği kadroda olmayacak.
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Sarı-Kırmızılı takım, St. Johnstone karşılaşması hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan çalışmayla devam etti. Yeni oyuncuların tamamı bu idmanda takımla birlikte çalıştı. (Fanatik)

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Etiketler: galatasaray St. Johnstone
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