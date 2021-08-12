St Johnstone - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İskoç temsilcisi St Johnstone ile karşılaşıyor. 1-1'in rövanşında Galatasaray rakibini yenerek play-off'a kalmanın hesaplarını yapıyor.

12 Ağustos 2021 Perşembe - 21:10 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 22:11
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St Johnstone ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında kozlarını paylaşıyor. İlk karşılaşma 1-1 sona ermişti.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
50' Galatasaray ikinci yarıya baskılı başladı. Sağ kanattan Kerem'in arka direğe ortasında Diagne topa dokunamadı.
 
48' Galatasaray'da van Aanholt, hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Patrick van Aanholt
 
46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.
 
42' Galatasaray'da Marcao, hızlı hücuma çıkan Kane'yi düşürdü ve sarı kart gördü.Sarı Kart - Marcão
 
40' St. Johnstone'da Kane, Taylan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Chris Kane
 
38' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkten Brown'ın indirdiği topta, kale önünde Kerr topu ağlara gönderdi.Gol - Jason Kerr
 
30' GOLL | Kerem'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne kaleciyle karşı karşıya kaldı. Diagne'nin ceza sahası sol çaprazdan düzgün vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Mbaye Diagne
 
23' Diagne'nin kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
 
18' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan ceza sahasına giren Boey'in çevirdiği topta, Arda Turan'ın ceza sahasında cılız şutunda top kalecide kaldı.
 
10' Galatasaray bu dakikalarda baskıyı kurdu
 
5' Galatasaray, etkili geldi. Feghouli'nin ceza yayı önünden şutunda top kalecide kaldı.
 
İLK 11'LER
 
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran.
 
Galatasaray: İsmail Çipe, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey, Taylan, Berkan, Feghouli, Arda, Kerem, Diagne

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