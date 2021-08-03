St Johnstone - Galatasaray maçı McDiarmid Park’ta oynanacak

03 Ağustos 2021 Salı - 15:09
Galatasaray ile St Johnstone arasındaki UEFA Avrupa
Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçının nerede oynanacağı belli oldu. Britanya
’da salgına bağlı olarak uygulanan özel kısıtlamalar nedeniyle bu mücadelenin İskoçya yerine tarafsız sahada oynanabileceği belirtiliyordu.
Bakana soru önergesi verilmişti
İskoç parlamenter Pete Wishart konuyla ilgili Britanya Spor
Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vermiş ve bakan Nigel Huddleston’dan konuya açıklık getirmesini istemişti. UEFA’nın bu karşılaşmanın tarafsız sahada oynanmasını istediğine yönelik haberler
bulunduğu, bu konuda kendilerinin UEFA ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri sorulmuş, tarafsız saha kararı alınmasının St Johnstone açısından hayal kırıklığı yaratacağı uyarısı yapılmıştı.
Sınırlı sayıda seyirci alınacak
Bu tartışmaların ardından maçın oynanacağı stadyum belli oldu. UEFA internet sitesine girdiği bilgi ile 12 Ağustos’ta St Johnston’un ev sahibi statüde olacağı Galatasaray
maçının, İskoç ekibinin maçlarını oynadığı McDiarmid Park’ta oynanacağını duyurdu. 10 bin kişi kapasiteli stadyumda sınırlı sayıda seyirciyi maçı izleme imkanı tanınacak. (Skorer)