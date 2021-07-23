Stanciu olmadı Cicaldau Galatasaray'da

Alexandru Cicaldau kimdir?

10 numara pozisyonunda oynayan Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde futbola başlamış, ardından Viitorul forması giymiş ve 2018 yılında Craiova'ya 1 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Cicaldau geçen sezon 43 maçta 12 gol atıp 4 asist yaptı.