Stanciu olmadı Cicaldau Galatasaray'da

Galatasaray Hagi'nin futbol akademisinde yetişmiş yetenekli futbolcu Alexandru Cicaldau ile anlaşmaya vardı.

23 Temmuz 2021 Cuma - 13:28
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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'da mutlu sona ulaştı. Romanya Futbol Ligi'nin eski başkanı Mitica Dragomir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı anlaşmaya vardığını söyledi.
 
Alexandru Cicaldau kimdir?
 
10 numara pozisyonunda oynayan Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde futbola başlamış, ardından Viitorul forması giymiş ve 2018 yılında Craiova'ya 1 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Cicaldau geçen sezon 43 maçta 12 gol atıp 4 asist yaptı.

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Etiketler: Alexandru Cicaldau galatasaray
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