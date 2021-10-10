Stefan Kuntz'dan Letonya maçı öncesi ilk 11 sözleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Merih Demiral, Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

10 Ekim 2021 Pazar - 20:10
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Letonya maçının 11'inde değişiklik olacağını kaydeden Kuntz, ''Serdar Aziz İstanbul'da kaldı. Kenan Karaman kadrodan çıktı. Buna bakarsak en az bir değişikliğin olacağını söyleyebiliriz ama Letonya karşısında sahaya çıkacak 11 yarın sabah oyunculara söyleyeceğim. Çok fazla detaya girmek istemiyorum taktik ve formasyonla alakalı. Ozan Kabak'ın da cezası bitti, Çağlar gibi." diye konuştu.
 
"KENDİNE HAS BİR OYUN TARZI VAR"
 
Letonya'nın da Norveç gibi kendine has bir oyunu olduğunu belirten Kuntz" "Norveç'in kendi has bir oyun tarzı vardı. Letonya'nın da kendine has bir oyun tarzı var. Buna uygun şekilde hazırlanacağız. Buna göre 11'imizi sahaya süreceğiz.'' dedi.
 
"DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIMIZA İNANCIM TAM"
 
Dünya Kupası'na katılacaklarına inandığını belirten Merih, "Sorumluluk hepimizde. Taktik anlamında neyi doğru ya da yanlış yaptığımızı hocamız açıklayacaktır. Kötü günler yaşadık. Yeni bir ortam, yeni hocamız, özellikle tecrübeli Hamit Ağabey... Bize tecrübelerini aktarıyor, bire bir ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde hocamız kendi mantalitesini aktardığı takdirde, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum, her zaman pozitif bakmaya çalışıyoruz. Benim Dünya Kupası'na katılacağımıza inancım tam." diye konuştu.

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