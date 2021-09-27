Stefan Kuntz Rıdvan Yılmaz'a hayran kaldı

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a hayran kaldığı öğrenildi.

27 Eylül 2021 Pazartesi - 9:53
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz, geçtiğimiz hafta A Milli Takım'ın başına geçmişti. Almanya U21 Takımı'nda çalışması ve genç oyuncularla yeni bir sistem kurması için ay-yıldızlıların başına getirilen Stefan Kuntz, Türk futbolcuları mercek altına aldı. Beşiktaş'ın son maçlarını dikkatle takip eden 58 yaşındaki çalıştırıcı, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'a hayran kaldı. 20 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı ve gösterdiği yüksek performansla dikkatleri üzerine topladı.
 
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Kuntz'un, Hamit Altıntop ile yaptığı görüşmede, "20 yaşında olmasına rağmen çok akıllı oynuyor. Fizik gücünü artırması halinde Avrupa'nın önemli takımlarında rahatlıkla forma giyer. Milli takımın en az 10 yılını kurtarır" dediği öğrenildi. Rıdvan bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta boy göstermiş ve 2 gol, 1 asist yapmıştı. Rıdvan geçtiğimiz yaz A Milli Takım ile EURO 2020 kadrosuna çağrılmıştı ancak dönemin hocası Şenol Güneş, genç futbolcuyu hazır olmadığı gerekçesiyle oynatmamıştı. (Fotomaç)

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Etiketler: kuntz rıdvan yılmaz
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