Steph Curry'den eleştirilere yanıt

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, savunmasıyla ilgili kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

09 Aralık 2020 Çarşamba - 13:20 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 13:22
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Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, savunmasıyla ilgili kendisini eleştirenlere yanıt verdi.
 
Curry genellikle rakipleri tarafından savunma tarafında hedef alındığından ötürü, taraftarlar geçmişte kendisini bu konuda eleştirmişlerdi.
 
NBC Sports'tan Drew Shiller ile yaptığı röportajda Curry, işi gösterdiği çaba ile bir şekilde yaptığını belirterek, bu eleştirilere değindi:
 
"Ben işimi yapıyorum. Ve sahanın o tarafında tam olarak ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Bu zorlukları üstlenmek, eşleşmelerin karşısına çıkmak ve rekabet etmek, benim işim. Çaba göstermek gerek. En önemli şey çaba, tutarlılık ve doğru zamanda doğru yerde olma isteği... Kesinlikle bu mücadeleye hep hazırımdır."
 
Curry, insanlar bunu her zaman görmemiş olsalar bile, oyunun o yönünde gelişme gösterdiğine inandığını da sözlerine ekledi:
 
"Çok daha iyi oldum. Bunu görseler de görmeseler de, umurumda değil... ben işimi yapıyorum. Ne zaman odaklandığımı, ne zaman odaklanmadığımı, ve bunların arasındaki farkı biliyorum."
 
(Sporx)
 

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Etiketler: Steph Curry Golden State Warriors
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