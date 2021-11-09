Stephen Curry 50 sayı, 10 asist, 7 ribaunt!

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, Atlanta Hawks'u 127-113 yenerek arka arkaya 5. karşılaşmasını kazandı.

09 Kasım 2021 Salı - 10:53
İLGİLİ HABERLER
Alperen Şengün'den 12 sayı, 5 ribaunt NBA'de Furkan Korkmaz şov! Cedi Osman 17 sayı, 2 ribaunt! Alperen Şengün 10 sayı, 5 asist Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova'yı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 103-96 kaybettikleri New York Knicks maçında 19 sayı attı.
 
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Knicks, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers'ı deplasmanda yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.
 
Knicks'te Julius Randle 31 sayı, 12 ribaunt, R.J. Barrett da 15 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.
 
Karşılaşmada 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üreten Furkan, all-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ın en skoreri oldu. Andre Drummond 14 sayı, 25 ribaunt ve Tyrese Maxey 16 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
 
Warriors, Curry'nin 50 sayısıyla kazandı
 
Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, Atlanta Hawks'u 127-113 yenerek arka arkaya 5. karşılaşmasını kazandı.
 
Ev sahibi Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry 50 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 3 top çalmayla takımını sürükledi. 33 yaşındaki Curry, bir NBA maçında 50 sayı ve 10 asist üreten en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Rekorun önceki sahibi, 1968'de 31 yaşındayken 53 sayı, 32 ribaunt ve 14 asistlik performans sergileyen Wilt Chamberlain'di.
 
Peş peşe 4. mağlubiyetini yaşayan Hawks'ta Trae Young 28 sayı, 9 asist ve John Collins 19 sayı, 6 ribauntla oynadı.
 
Bulls, Nets'i mağlup etti
 
Doğu Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki mücadelede Chicago Bulls, ağırladığı Brooklyn Nets'i 118-95 yendi. Bulls'ta 28 sayı kaydeden DeMar DeRozan ve 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Zach LaVine, galibiyetin mimarları oldular.
 
Karşılaşmada 38 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant, Nets'i ayakta tutmaya çalıştı. Yedek oyuncu LaMarcus Aldridge de 19 sayı, 7 ribaunt üretti.
 
Sonuçlar
 
Philadelphia 76ers-New York Knicks: 96-103
 
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 125-118 (uzatmada)
 
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 118-95
 
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 108-92
 
Denver Nuggets-Miami Heat: 113-96
 
Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 127-113
 
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 104-109
 
Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 126-123 (uzatmada)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: nba Stephen Curry
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
L'Equipe'in Burak Yılmaz iddiası Lille'i değil Türkiye'yi şaşırttı! Eğer Dünya Kupası hayal olursa tecrübeli golcü... L'Equipe'in Burak Yılmaz iddiası Lille'i değil Türkiye'yi şaşırttı! Eğer Dünya Kupası hayal olursa tecrübeli golcü...
Herkes Emre Kılınç'a karşı tepkili ama... Galatasaray'da 4 futbolcu Fatih Terim'i perişan etti! Ne St.Johnstone maçı kaldı ne KasımpaşaHerkes Emre Kılınç'a karşı tepkili ama... Galatasaray'da 4 futbolcu Fatih Terim'i perişan etti! Ne St.Johnstone maçı kaldı ne Kasımpaşa Ali Koç Vitor Pereira ile köprüleri attı! Tam Alex de Souza derken Şenol Güneş bombası patladı! Görüşmenin tarihi ve mekanı bile belli...Ali Koç Vitor Pereira ile köprüleri attı! Tam Alex de Souza derken Şenol Güneş bombası patladı! Görüşmenin tarihi ve mekanı bile belli... Ali Koç Vitor Pereira ile köprüleri attı! Tam Alex de Souza derken Şenol Güneş bombası patladı! Kritik zirvenin tarihi ve mekanı bile belli...Ali Koç Vitor Pereira ile köprüleri attı! Tam Alex de Souza derken Şenol Güneş bombası patladı! Kritik zirvenin tarihi ve mekanı bile belli...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.