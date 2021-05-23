Steven Caulker adım adım Fenerbahçe'ye...

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına hemen başlayan Fenerbahçe'de en çok istenen oyuncuların başında, Alanyaspor'dan Steven Caulker geliyor.

Fanatik'in haberine göre; Geride bıraktığımız sezonun hem başında hem de devre arasında kadroya katılması için büyük çaba harcanan, ancak gerçekleşmeyen İngiliz stoperin transferi konusunda Sarı-Lacivertliler, bu kez çok daha kararlı... Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi Mayıs sonu itibariyle sona erecek 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bildirildi.

Szalai'nin partneri olacak