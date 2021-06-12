Steven Caulker Fenerbahçe'de...

Alanyaspor ile yollarını ayıran Steven Caulker, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

12 Haziran 2021 Cumartesi - 13:19
İLGİLİ HABERLER
Erol Bulut Papis Cisse'yi istedi Lemos Ç.Rizespor'a imza atıyor Fenerbahçe Lucas Biglia transferini askıya aldı Emre Belözoğlu'ndan yönetime rapor: Arda Güler'i kaybetmeyin Emre Belözoğlu'ndan sonra Aurelio, Selçuk Şahin ve Volkan Demirel'le de yollar ayrılıyor

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçen Steven Caulker yarışını sarı-lacivertliler kazandı.
 
Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz stopere Beşiktaş yönetimi teklif götürdü. Tatilde olan Caulker, Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek, teklifi reddetti.
 
Sarı lacivertlilerin Steven Caulker ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe geçen yaz da Caulker'ı istemiş ancak bonservis konusunda Akdeniz ekibiyle anlaşamamıştı.
 
29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alanyaspor ile 37 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 de asist yaptı...
 
SON KARAR YENİ HOCANIN
 
Öte yandan stoper transferi konusunda nihai kararı, takımın başına gelecek yeni hocanın vereceği öğrenildi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Steven Caulker fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
EURO 2020'de büyük şok! Yıldız futbolcu yere yığıldı, herkes dondu kaldı EURO 2020'de büyük şok! Yıldız futbolcu yere yığıldı, herkes dondu kaldı
Türkiye İtalya maçından sonra Rıdvan Dilmen'den tarihi çağrı! 'Lütfen çocuklarımızı...'Türkiye İtalya maçından sonra Rıdvan Dilmen'den tarihi çağrı! 'Lütfen çocuklarımızı...' Türkiye İtalya maçından sonra Caner Erkin'in beğendiği tweet olay yarattı!Türkiye İtalya maçından sonra Caner Erkin'in beğendiği tweet olay yarattı! Dün İtalya maçında yokları oynayan Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdiDün İtalya maçında yokları oynayan Ozan Tufan için Fenerbahçe kararını verdi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.