Steven Caulker Fenerbahçe'de...

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçen Steven Caulker yarışını sarı-lacivertliler kazandı.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz stopere Beşiktaş yönetimi teklif götürdü. Tatilde olan Caulker, Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek, teklifi reddetti.

Sarı lacivertlilerin Steven Caulker ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe geçen yaz da Caulker'ı istemiş ancak bonservis konusunda Akdeniz ekibiyle anlaşamamıştı.

29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alanyaspor ile 37 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 de asist yaptı...

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