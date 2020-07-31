Steven Caulker operasyonu başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

31 Temmuz 2020 Cuma - 9:01
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Fenerbahçe’de yeni sezondaki kadro planlamasında bir kez daha savunma operasyonu yapılacak. Sarı-Lacivertliler ilk olarak defans hattını sağlamlaştırmak için kolları sıvadı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Sarı Lacivertli ekip, Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
 
Takımın başına geçmeye hazırlanan Erol Bulut, öğrencisini Sarı-Lacivertliler’e getirmeyi istediği ifade edildi.
 
Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Steven Caulker'ın turuncu-lacivertlilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
 

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