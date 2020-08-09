Stiven Plaza, Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Valladolid takımından Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı.

AA 09 Ağustos 2020 Pazar - 1:32
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den  Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan  açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak Real Valladolid  Kulübüne iki taksit halinde toplam 100 bin avro ödeneceği belirtildi.
 
Futbolcuya 2020-2021 sezonunda 620 bin, 2021-2022 sezonunda da 670 bin  avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.
 
Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Stiven Plaza'ya 2022-2023  sezonunda 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 800 bin avro garanti ücret ödeneceği  aktarıldı.
 
 

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Etiketler: Trabzonspor Stiven Plaza Real Valladolid transfer
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