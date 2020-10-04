Strasbourg 0-3 Lille (Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gol attı)

Fransa Ligue 1'de Lille, deplasmanda Strasbourg'a konuk oldu. Lille, sahadan 3-0 galip ayrılırken Zeki Çelik ve Burak Yılmaz attığı gollerle takımlarına galibiyeti getirdiler.

Lille'de gol perdesini 21. dakikada Zeki Çelik açarken 53'te Renato Sanches farkı ikiye çıkarttı. 68. dakikada sahneye çıkan Burak Yılmaz, maçı bitiren golü attı.

TÜRKÇE KRAL YAZDILAR

Burak Yılmaz'ın golünün ardından Lille, Twitter hesabından Türkçe bir şekilde 'Kral' yazarken Türkiye bayrağı emojisi kullandı.

Karşılaşmaya Zeki ve Burak Yılmaz ilk 11'de başlerken Yusuf Yazıcı ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Lille, 6. hafta sonunda 4. galibiyetini aldı ve namağlup gidişatını sürdürdü.