Sturridge'in yeni adresi Aston Villa oluyor

Bir dönem Trabzonspor'da da top koşturan Daniel Sturridge Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile anlaşmak üzere.

16 Aralık 2020 Çarşamba - 11:05
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İngiliz golcü Daniel Sturridge, Aston Villa'ya transfer oluyor. Bir dönem Trabzonspor forması giyen golcü futbolcunun sürpriz bir kararla Birmingham ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi. Todofichajes'in haberine göre, Benevento'nun da istediği yıldız oyuncunun ülkesinde kalmak istediği ve bu yüzden Aston Villa'dan gelen teklifi değerlendirmek istediği ifade edildi.
 
Aston Villa ile görüşmelerde sona yaklaşan Sturridge'in transferinin kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.
 

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Etiketler: Sturridge aston villa
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