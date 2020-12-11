Stuttgart Ozan Kabak'tan iyi para kazanınca...

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Rıdvan Yılmaz'ın peşine düştü. Köklü kulüp daha önce Ozan Kabak'ı da transfer etmişti.

11 Aralık 2020 Cuma - 10:07 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 10:14
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Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan yükselen performansıyla Alman ekibinin radarına girdi. Yükselen performansı ile Beşiktaş'ta ilk 11'e yerleşen Rıdvan Yılmaz'a yurtdışından da ciddi ilgi duyuluyor.
 
Başta Bundesliga ekibi Stuttgart olmak üzere birkaç kulübün genç yeteneğin maçlarını yakından takip ettiği kaydedildi.
 
Alman ekibinin 19 yaşındaki Rıdvan'ın maçlarını özel olarak analiz ettirdiği ve scoutların gözetiminde olduğu belirtildi. Ancak elini çabuk tutan Beşiktaş yönetimi, 2023'e kadar kontratı olan Rıdvan'a ücretinde iyileştirme ile birlikte 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmişti.
 
Performansını bu şekilde sürdürmesi halinde genç oyuncunun A Milli Takım kadrosuna gireceği ve daha da değer kazanacağı düşünülüyor.
 

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Etiketler: stuttgart eıdvan yılmaz beşiktaş
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