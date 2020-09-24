Suarez'in yeni takımı Atletico Madrid!

24 Eylül 2020 Perşembe - 8:34
Barcelona Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in Atletico Madrid
'e transfer olduğunu resmen açıkladı.
Katalan kulübünden yapılan açıklamada Uruguaylı yıldıza 6 yıllık hizmetleri nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi. Luis Suarez'in Barcelona
kulübüne yaptığı hizmetlerin unutulmayacağının altı çizilen açıklamada yerel saatle 12:30'da veda töreni düzenleneceği de ifade edildi.
Öte yandan Barcelona'nın Atletico Madrid
'den bu transfer karşılığında 6 milyon euro + bonusları içeren ödeme alacağı da belirtiliyor.
2014'te Liverpool
'dan 82 milyon euroya transfer olan 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Barcelona kariyerinde çıktığı 191 lig maçında 147 gol 74 asist üretmişti.