Suarez'in yeni takımı Atletico Madrid!

Uruguaylı dünya yıldızı golcü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transferi kulübü Barcelona tarafından resmen açıklandı.

24 Eylül 2020 Perşembe - 8:34
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Barcelona Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transfer olduğunu resmen açıkladı.
 
Katalan kulübünden yapılan açıklamada Uruguaylı yıldıza 6 yıllık hizmetleri nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi. Luis Suarez'in Barcelona kulübüne yaptığı hizmetlerin unutulmayacağının altı çizilen açıklamada yerel saatle 12:30'da veda töreni düzenleneceği de ifade edildi.
 
Öte yandan Barcelona'nın Atletico Madrid'den bu transfer karşılığında 6 milyon euro + bonusları içeren ödeme alacağı da belirtiliyor.
 
2014'te Liverpool'dan 82 milyon euroya transfer olan 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Barcelona kariyerinde çıktığı 191 lig maçında 147 gol 74 asist üretmişti.
 
 
 

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Etiketler: Luis Suarez transfer Barcelona Atletico Madrid
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