Subotic Denizlispor ile sözleşmesini feshetti

32 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Subotic, Denizlispor'la yollarını ayırdı.

22 Ocak 2021 Cuma - 9:51
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Süper Lig'de Denizlispor'un sezon başında kadrosuna kattığı Neven Subotic, Denizlispor'dan ayrıldı. Fanatik'in haberine göre 32 yaşındaki Sırp futbolcu, alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshetti.
 
Denizlispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu Neven Subotic, bu seon Denizlispor ile beş karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.
 
Sırp futbolcu Subotic daha önce Borussia Dortmund, Saint-Etienne, Rayo Majadahonda, Union Berlin, Leganes ve Las Palmas takımlarında oynamıştı.
 

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Etiketler: subotic denizlispor
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