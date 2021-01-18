Sumudica Ç.Rizespor ile anlaştı

Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica, Ç.Rizespor ile anlaşmaya vardı.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 12:45
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Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'a elenen Rizespor'da teknik direktör Tomas görevden alındı.
 
Rize ekibi, teknik direktör arayışlarına hemen başlarken, geçen haftalarda Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica ile görüşüldü. Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, Sumudica'yı Rize'ye davet etti.
 
Bugün ya da yarın Rize'ye gidecek olan Sumudica'nın son görüşmelerin ardından mavi-yeşilli ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
 

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Etiketler: sumudica ç.rizespor
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