Sumudica'dan ayrılık sinyali! Bizzat açıkladı

Gaziantep FK ile Süper Lig'de müthiş bir grafik yakalayan Rumen teknik direktör Marius Sumudica, yönetimle yaptığı sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadıklarını ve kendisine Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendirip gelecek hafta takımdan ayrılabileceğini söyledi.

08 Ocak 2021 Cuma - 19:03
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Rumen gazeteci Emmanuel Roşu'nun haberine göre Sumudica, Gaziantep FK ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadığını, Suudi Arabistan'dan kendisine geri çeviremeyeceği bir teklif geldiğini ve gelecek hafta takımdan ayrılabileceğini söyledi.
 
Rumen teknik adam, "Gaziantep ile yönetimi ile tartışmadım. Sadece ortak bir noktada buluşamadık. Onlardan iki oyuncu istedim ve küçük miktarlarda takıldık kaldık. Gaziantep'te devam etmek artık çok zor. Belki şimdi, belki gelecek hafta. Ben Gaziantep'te kontratımı bitirmek isterdim. Ancak, Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif yaptılar. Bunu reddedemezdim. Ben sürekli sözleşme istediğimi söyledim, Gaziantep beni sürekli erteledi. Beni çok iyi tanıyorlar. Ben bu şartlarda devam edemem. Ben ekibim ve kendim için isteklerimi, şartlarımı ortaya koydum. Al Shabab bu şartları fazlasıyla karşılamak için istekli. Bir teklif yaptılar ve onlarla pazarlık yaptım. Anlaşmaya çok yakınız diyebilirim" şeklinde konuştu.
 
Marius Sumudica'ya teklifi Al Shabab'ın yaptığı belirtiliyor.

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