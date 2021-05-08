Sumudica'dan Sa Pinto'ya çok sert sözler! 'Traktör sürücüsü'

Gaziantep FK'nın eski hocası Sumudica, Sa Pinto hakkında çok sert ifadeleri kullandı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:49
İLGİLİ HABERLER
TFF'den 3 Süper Lig kulübüne limit cezası 16 oldu! Sivasspor'a yan gözle bakılmıyor Ankaragücü ateş hattına geri döndü! Erzurumspor 3 haftada 9 puan yaptı! Süper Lig'de yasadışı bahis skandalı! 3 futbolcu kadro dışı kaldı

Gaziantep FK'nın eski teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya'da yaptığı açıklama ile Ricardo Sa Pinto'yu eleştirilerde bulundu.
 
"TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ"
 
Sumudica yaptığı açıklamada; "Sa Pinto'ya yarış arabası gibi takım bıraktım ama o bir traktör sürücüsü olduğu için bu arabayı süremedi' dedi.
 
Sa Pinto'nun Portekiz'de yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu belirten Sumudica; "Ben o takımı yukarılarda bırakarak ayrıldım. Aylardır liderlik ettiği oyunculara ve bana saldırması çok çirkin. Bir koç olarak, diğer koçlar hakkında konuşmanın hoş olmadığını biliyorum, ama bu beni rahatsız ediyor. Benim kurduğum bu takım harika oynadı, güzel sonuçlar aldı ve eminim ben devam etseydim Avrupa kupalarını yakalardık. Sa Pinto'ya traktör sürücüsü gibi ama ben ona tam donanımlı bir yarış arabasını bıraktım. Çok acemi." ifadelerini kullandı.
 
"UTANÇ VERİCİ"
 
Sa Pinto'nun başarısız olduğuna değinen Sumudica; "Takımın kendisinden önceki ve sonraki iki periyodunu karşılaştırsın. Bunu yapabiliyordur mutlaka. Utanç verici ve Avrupa futbolunun önemli bir isminin böyle bir şey söyleyebilmesi beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Ve bunu ilk kez yapmıyor ama geçmişe saygı duyduğum için sessiz kaldım. Ama şimdi bardak doldu!" diye konuştu. (Kaynak: Ali Budak)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sa pinto sumudica
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fransa'da gündem Burak Yılmaz! 2 ay sakat kaldı Mbappe'den fazla gol attı Fransa'da gündem Burak Yılmaz! 2 ay sakat kaldı Mbappe'den fazla gol attı
Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi FLAŞ GELİŞME! 5 eksik Ghezzal ve Larin...Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi FLAŞ GELİŞME! 5 eksik Ghezzal ve Larin... İşte tarihe geçen Galatasaray - Beşiktaş derbileri! Yarıda kalan maç, son dakika şampiyonluğu...İşte tarihe geçen Galatasaray - Beşiktaş derbileri! Yarıda kalan maç, son dakika şampiyonluğu... İspanyollar duyurdu! Emre Mor Levante'deİspanyollar duyurdu! Emre Mor Levante'de
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.