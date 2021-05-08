Sumudica'dan Sa Pinto'ya çok sert sözler! 'Traktör sürücüsü'

"TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ"

Sumudica yaptığı açıklamada; "Sa Pinto'ya yarış arabası gibi takım bıraktım ama o bir traktör sürücüsü olduğu için bu arabayı süremedi' dedi.

"UTANÇ VERİCİ"

Sa Pinto'nun başarısız olduğuna değinen Sumudica; "Takımın kendisinden önceki ve sonraki iki periyodunu karşılaştırsın. Bunu yapabiliyordur mutlaka. Utanç verici ve Avrupa futbolunun önemli bir isminin böyle bir şey söyleyebilmesi beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Ve bunu ilk kez yapmıyor ama geçmişe saygı duyduğum için sessiz kaldım. Ama şimdi bardak doldu!" diye konuştu. (Kaynak: Ali Budak)