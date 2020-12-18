Sumudica'nın Fenerbahçe karnesi şaşırttı

Gaziantep FK'nın başarılı teknik direktörü Sumudica, Fenerbahçe maçlarında rakibinden 4 maçta sadece 1 puan alabildi.

18 Aralık 2020 Cuma - 12:52
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Gaziantep FK’nın deneyimli Rumen teknik adamı Marius Sumudica, Kayserispor ve Gaziantep FK ile Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 4 maçta sadece 1 puan toplayabildi. 2017-2018 sezonunda Kayserispor’u çalıştıran Sumudica, Fenerbahçe ile karşılaştığı 2 maçta evinde 0-5 yenilirken ve deplasmanda 3-3’lük skorla berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK ile Fenerbahçe’ye karşı 2 maça çıkan Sumudica, deplasmanda 5-0, evinde oynadığı maçta ise 0-2’lık skorla yenildi.
 
Hedef galibiyet
 
Ligin 6’ıncı sırasında yer alan Gaziantep FK, Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasına galibiyet hedefiyle çıkacak. Öte yandan geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ne 3-0 yenilen Fenerbahçe ise Gaziantep FK maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.
 

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Etiketler: sumudica fenerbahçe gaziantep fk
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