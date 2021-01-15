Sumudica'nın prensi Beşiktaş'a gidiyor

Gaziantep FK'nın tecrübeli 10 numarası Maxim Beşiktaş'ın radarında...

15 Ocak 2021 Cuma - 9:30
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Galatasaray'la oynanacak kritik derbiyi kazanıp şampiyonluk yarışında öne geçmek isteyen Beşiktaş’ta gözler bir taraftan da takıma yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda. Sergen Yalçın’ın istediği transferler üzerinde çalışmalarını sürdüren yönetimin flaş bir isimle ilgilendiği ortaya çıktı.
 
Rumen basını; Beşiktaş’ın, Gaziantep FK’daki performansıyla sezona damga vuran Alexandru Maxim’le yakından ilgilendiğini yazdı. İddiaya göre Sumudica’nın ayrılması nedeniyle son derece mutsuz olan Rumen 10 numara, Güneydoğu ekibine ayrılma düşüncesini iletti ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Beşiktaş’ın da Maxim’i takıma kazandırmayı çok istediği ifade edilirken Gaziantep FK’nın en değerli oyuncusunu kolay kolay bırakmayacağı yazıldı.
 
Maxim de istiyor
 
30 yaşındaki futbolcunun Gaziantep FK ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 19 maça çıkan Maxim, ligde 9 kupada 1 kez fileleri havalandırdı. Maxim’in de Beşiktaş’ta forma giymeye son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında. Transferdeki süreci ise Beşiktaş’ın Antep’e yapacağı resmi teklifin ciddiyeti belirleyecek gibi gözüküyor.
 

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Etiketler: maxim beşiktaş
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